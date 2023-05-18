Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Губернатор Василий Голубев напомнил, что на днях учредил в Ростовской области День реки Дон. Его будут отмечать ежегодно в третью субботу мая. В этом году праздник выпадает на 20 мая.
Глава региона уточнил, что День реки Дон должен популяризовать идею бережного отношения к водным ресурсам.
Напомним, Голубев рассказывал, что с инициативой учредить праздник к нему обратились сами жители Ростовской области. Он поддержал предложение и напомнил, что воду из реки Дон пьют больше половины жителей региона. Также Дон питает сотни малых рек в области.
Ранее эколог рассказал, как в Ростовской области уничтожают краснокнижную флору и фауну.