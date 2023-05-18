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Первый праздник в честь реки Дон отметят 20 мая в Ростовской области

18 мая 2023, 06:45
Фото: Ddd-www/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Первый праздник в честь реки Дон отметят 20 мая в Ростовской области
В субботу, 20 мая, в Ростовской области впервые отпразднуют День реки Дон, сообщил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Василий Голубев напомнил, что на днях учредил в Ростовской области День реки Дон. Его будут отмечать ежегодно в третью субботу мая. В этом году праздник выпадает на 20 мая.

День реки Дон будут отмечать в Ростовской области в мае
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Глава региона уточнил, что День реки Дон должен популяризовать идею бережного отношения к водным ресурсам.

Напомним, Голубев рассказывал, что с инициативой учредить праздник к нему обратились сами жители Ростовской области. Он поддержал предложение и напомнил, что воду из реки Дон пьют больше половины жителей региона. Также Дон питает сотни малых рек в области.

Ранее эколог рассказал, как в Ростовской области уничтожают краснокнижную флору и фауну.

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