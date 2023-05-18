Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
За последние 12 месяцев индекс окрошки, то есть стоимость продуктов, необходимых для ее приготовления, увеличился на 3%. Теперь полный набор продуктов обойдется в 900 рублей. Для любителей экономной окрошки главное правило — покупать продукты в сетевых магазинах или сходить на рынок. Так как в популярных сейчас интернет-магазинах цены на продукты могут огорчить: индекс этого блюда вырос на 20%, и все подорожало до 1100 рублей. Удобство и быстрая доставка имеют свою цену.
Стоит отметить, что подорожание в 3% за год в текущих условиях выглядят неплохо. Однако сравнивать цены на окрошку с ценами на другие блюда довольно проблематично. Индекс окрошки связывают с летом, индекс борщевого набора — с осенью после сбора урожая, а индекс оливье — с новогодними праздниками.
«Для чего эти предрассудки, связывающие блюда со временем года? Иногда очень хочется насладиться тарелкой борща с порцией оливье даже в жаркое летнее время. Давайте разберемся, как изменились цены на традиционные блюда для российских семей и что сейчас выгоднее готовить», — пишет издание.
Журналисты посчитали среднюю стоимость одной порции каждого блюда, приготовленного по самым популярным рецептам, исходя из цен, предоставленных официальными ведомствами.
Согласно данным Росстата, стоимость одной порции окрошки на 13 мая 2022 года составляла 54,5 рубля. Однако 10 мая 2023 года цена на такую же порцию снизилась до 46,13 рубля. Если верить данным Росстата, окрошка за год подешевела на 15%.
Это может быть связано с тем, что в мае 2023 года цена на картофель составила 33,17 рубля против 112,57 рубля в мае 2022 года. Картофель подешевел на 70,5%. В прошлом году в это время на рынке были нетипично высокие цены на из-за прерывания поставок зарубежной продукции и стремления людей запастись на «черный день». Однако он не наступил, и цены на картофель вернулись к нормальному уровню.
В то же время, цены на огурцы так и не смогли справиться со скачком. К 10 мая 2023 года средняя цена за 1 кг составила 165,99 рубля, что почти на 30% выше прошлогоднего показателя. Это остается неприятным фактом для миллионов россиян, поскольку огурцы используются не только в окрошке, но и в других блюдах или просто в свежем виде. Дешевая окрошка не способна заменить эти продукты.
В мае 2022 года стоимость одной порции домашнего борща составляла 99,9 рубля. И это были обычные средние цены на продукты, а не рекламная акция. Однако сейчас порция блюда стоит 93,42 рубля, что на 6,5% дешевле. К подешевевшему картофелю добавилась также подешевевшая капуста по тем же причинам. Если в прошлом году 1 кг капусты стоил 63,2 рубля, то в этом году ее цена составляет 39,48 рубля.
Но цена на говядину с костью выросла на 4,15% и теперь составляет 491,41 рубля за 1 кг, а томатные консервы подорожали на 10,3% и теперь стоят 333,26 рубля за 1 кг.
Оливье готовится гораздо проще и быстрее, чем борщ. Разумеется, если говорить о привычном для всех советском варианте, а не об оригинальном с добавлением раков, перепёлок и икры.
В мае 2022 года стоимость одной порции оливье составляла 74,34 рубля. А в мае 2023 года цена выросла до 77,15 рублей. Таким образом, оливье подорожало на 3,8% за год.
Дешевая картошка не спасла самый народный салат, так как в нем слишком большая доля огурцов и готовых продуктов (консервированный горошек и майонез), цены на которые выросли на 9,4% и 2% соответственно.
Окрошка, борщ, оливье — все эти блюда включают в себя как подешевевшие, так и подорожавшие продукты. «Новые известия» предложили составить обед из самых доступных продуктов, так как тогда получится блюдо, которое поможет продержаться, даже если сократился доход.
«Пшенная каша на воде, тушеная картошка с капустой, салат из капусты с добавлением свеклы, приправленный подсолнечным маслом, и запеченное яблоко на десерт. Простые, но питательные блюда, которые помогут выжить в трудные времена», — пишет издание.