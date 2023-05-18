В то же время, цены на огурцы так и не смогли справиться со скачком. К 10 мая 2023 года средняя цена за 1 кг составила 165,99 рубля, что почти на 30% выше прошлогоднего показателя. Это остается неприятным фактом для миллионов россиян, поскольку огурцы используются не только в окрошке, но и в других блюдах или просто в свежем виде. Дешевая окрошка не способна заменить эти продукты.