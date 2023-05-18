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Почти 10 тыс рублей в среднем берут ростовчане до зарплаты в микрозаймах

18 мая 2023, 09:57
Фото: 1MI
В Ростовской области в апреле средний размер займа до зарплаты в микрофинансовых организациях составил 9,54 тысячи рублей, сообщает НБКИ.

В целом по России этот показатель достиг 8,9 тысячи рублей, по сравнению с мартом 2023 года он вырос на 2,1%. Это произошло впервые после трех месяцев падения.

А по сравнению с минувшим годом средний чек «займа до зарплаты» уменьшился на 2,2%. В прошлом году люди брали около 9,1 тысячи рублей.

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Самый большой показатель в апреле этого года оказался в Москве - 10,9 тысячи рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Подмосковье. 

Ранее в Ростове-на-Дону назвали вакансии с высокой зарплатой и без опыта работы. 

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