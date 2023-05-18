Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В целом по России этот показатель достиг 8,9 тысячи рублей, по сравнению с мартом 2023 года он вырос на 2,1%. Это произошло впервые после трех месяцев падения.
А по сравнению с минувшим годом средний чек «займа до зарплаты» уменьшился на 2,2%. В прошлом году люди брали около 9,1 тысячи рублей.
Самый большой показатель в апреле этого года оказался в Москве - 10,9 тысячи рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Подмосковье.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали вакансии с высокой зарплатой и без опыта работы.