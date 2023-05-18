Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Городская афиша анонсировала 8 июня в Ростове концерт Валерия Меладзе. Артист должен выступить на крыше торгового центра «Астор». Стоимость билета на выступление артиста составляет 2500 рублей.
Между тем концерт Меладзе в Ростове ранее был анонсирован в марте. Однако вскоре появилась информация о его отмене. Сделать это организаторам пришлось после волны недовольства части ростовчан. Они не простили певцу декламирование на концерте в ОАЭ проукраинских лозунгов.
Станут ли отменять концерт певца снова, пока неизвестно.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала обо всех артистах, чьи концерты отменили в Ростове из-за политических высказываний.