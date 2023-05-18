Между тем концерт Меладзе в Ростове ранее был анонсирован в марте. Однако вскоре появилась информация о его отмене. Сделать это организаторам пришлось после волны недовольства части ростовчан. Они не простили певцу декламирование на концерте в ОАЭ проукраинских лозунгов.