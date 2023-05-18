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Поддержавший Украину Валерий Меладзе собирается дать концерт в Ростове

18 мая 2023, 09:52
Фото: Wikimedia.org
Осудивший СВО Валерий Меладзе снова пытается организовать концерт в Ростове

Поддержавший Украину Валерий Меладзе снова собирается дать концерт в Ростове 8 июня

В Ростове 8 июня собирается выступить осудивший СВО певец Валерий Меладзе, информация об этом появилась на сайте городской афиши.

Городская афиша анонсировала 8 июня в Ростове концерт Валерия Меладзе. Артист должен выступить на крыше торгового центра «Астор». Стоимость билета на выступление артиста составляет 2500 рублей.

Между тем концерт Меладзе в Ростове ранее был анонсирован в марте. Однако вскоре появилась информация о его отмене. Сделать это организаторам пришлось после волны недовольства части ростовчан. Они не простили певцу декламирование на концерте в ОАЭ проукраинских лозунгов.

Организаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в Ростове
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Станут ли отменять концерт певца снова, пока неизвестно.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала обо всех артистах, чьи концерты отменили в Ростове из-за политических высказываний.

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