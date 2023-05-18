Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Напомним, что, по словам военкора Евгения Линина, переданные Украине ракеты Storm Shadov — это опасное оружие, с которым России надо бороться. Военкор подчеркнул, что долететь до Ростова из Харькова, такие ракеты могут за 30 минут.
Однако ростовский политолог отмечает, что ракеты Storm Shadow требуют ракетоносителя, который Украине пока не поставили.
«А авиации — самолетов для доставки ракет, у них нет», — разъясняет Дмитрий Абросимов.
И хотя Украина запускала эти ракеты по Луганску, политолог считает, что это было сделано с территории Киевской области.
«Если украинские самолеты не собьют наши системы ПВО, то, теоретически, ракеты могут долететь до Ростова», — подчеркивает Абросимов.
Спикер добавляет, что в России есть авиация подобного типа. Для примера, политолог приводит истребитель МиГ-31, который в качестве носителя может сбрасывать «Кинжалы».
Ранее RostovGazeta выясняла, к чему могут привести поставки Францией Украине ракет SCALP-EG, способных долететь до Ростова.