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Полицейских осудили за взятки во время съемок сериала о ростовском маньяке Чикатило

18 мая 2023, 11:05
Фото: Материалы суда
Полицейских осудили за взятки во время съемок сериала о ростовском маньяке Чикатило
Двух полицейских осудили за поборы во время съемок сериала про ростовского маньяка Чикатило, пишут СМИ.

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор экс-замначальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД Сергею Кулишову и его подчиненному Виталию Фокину. Их признали виновными в получении взяток от бывшего директора ООО «Кино-групп». Полицейские за деньги перекрывали улицы для съемок сериала про ростовского маньяка Чикатило.

Суд приговорил Кулишова к пяти годам тюрьмы и штрафу в 1,2 миллиона рублей, а Виталия Фокина — к 11 годам заключения и штрафу в размере двух миллионов рублей.

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«Ведомости» уточняют, что речь идет о производстве сериала «Чикатило» режиссёра Сарика Андреасяна. Главную роль в нем исполнил Дмитрий Нагиев.

Ранее сообщалось, что уволенный со скандалом глава ГИБДД в Ростовской области будет судиться с властями.

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#Виктория Прутковская#Общество#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Маньяк Чикатило
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