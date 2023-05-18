Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор экс-замначальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД Сергею Кулишову и его подчиненному Виталию Фокину. Их признали виновными в получении взяток от бывшего директора ООО «Кино-групп». Полицейские за деньги перекрывали улицы для съемок сериала про ростовского маньяка Чикатило.
Суд приговорил Кулишова к пяти годам тюрьмы и штрафу в 1,2 миллиона рублей, а Виталия Фокина — к 11 годам заключения и штрафу в размере двух миллионов рублей.
«Ведомости» уточняют, что речь идет о производстве сериала «Чикатило» режиссёра Сарика Андреасяна. Главную роль в нем исполнил Дмитрий Нагиев.
Ранее сообщалось, что уволенный со скандалом глава ГИБДД в Ростовской области будет судиться с властями.