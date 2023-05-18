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Приложение донских ученых для слабовидящих «Шестое чувство» представят в Индии

18 мая 2023, 17:26
Фото: 1MI
Приложение донских ученых для слабовидящих «Шестое чувство» представят в Индии
Ученые из Таганрога представят уникальное приложение для слабовидящих «Шестое чувство» в университете индийского города Джайпур, об этом сообщили местные СМИ.

Телеканал «Дон-ТР» со ссылкой на ученых из таганрогского филиала Южного федерального университета рассказал, что в июне создатели уникального приложения для слабовидящих отправятся в университет Джайпура, чтобы представить там свою разработку.

Приложение «Шестое чувство» помогает слепым и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве с помощью специального голосового помощника, который информирует владельца гаджета об окружающем его пространстве.

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«Считывание» помещения приложение осуществляет благодаря специальным радиометкам, которые начинают действовать, как только пользователь подходит к вокзалам, МФЦ или другим социальным объектам с необходимым оборудованием. После этого приложение голосом информирует человека о том, где он находится и куда ему нужно идти, чтобы прийти в конечный пункт назначения.

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