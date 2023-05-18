«Считывание» помещения приложение осуществляет благодаря специальным радиометкам, которые начинают действовать, как только пользователь подходит к вокзалам, МФЦ или другим социальным объектам с необходимым оборудованием. После этого приложение голосом информирует человека о том, где он находится и куда ему нужно идти, чтобы прийти в конечный пункт назначения.