Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Напомним, что в субботу, 6 мая, в районе площади Авиаторов два хулигана разрисовали красный трамвай. Молодые люди продолжали покрывать корпус граффити, несмотря на возмущения очевидцев.
Все это попало на записи камер видеонаблюдения и сейчас стало известно о задержании вандалов. Ими оказались двое мужчин в возрасте 27 и 28 лет, один из которых ранее был судим.
Добавим, что трамвай уже отмыли и он снова вернулся на линию.
«Эта история является хорошим примером того, как быстро удается достичь результатов при совместной работе», — сказано в сообщении.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.