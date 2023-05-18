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Разрисовавших трамвай вандалов задержали в Таганроге

18 мая 2023, 13:05
Фото: donland.ru
Разрисовавших трамвай вандалов задержали в Таганроге
В Таганроге задержали двух вандалов, которые разрисовали один из трамваев, сообщается в Telegram в группе «Таганрогский трамвай».

Напомним, что в субботу, 6 мая, в районе площади Авиаторов два хулигана разрисовали красный трамвай. Молодые люди продолжали покрывать корпус граффити, несмотря на возмущения очевидцев.

Все это попало на записи камер видеонаблюдения и сейчас стало известно о задержании вандалов. Ими оказались двое мужчин в возрасте 27 и 28 лет, один из которых ранее был судим.

Ими оказались двое мужчин в возрасте 27 и 28 лет, один из которых ранее был судим. Ими оказались двое мужчин в возрасте 27 и 28 лет, один из которых ранее был судим.
Ими оказались двое мужчин в возрасте 27 и 28 лет, один из которых ранее был судим.
Фото: /taganrogtram
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Добавим, что трамвай уже отмыли и он снова вернулся на линию.

«Эта история является хорошим примером того, как быстро удается достичь результатов при совместной работе», — сказано в сообщении.

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.

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