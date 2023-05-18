РЭО осуществил запуск комплексного объекта по обращению с ТКО в Тульской области

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" была создана в соответствии с указом президента 14 января 2019 года. Основной задачей Российского экологического оператора является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. По нацпроекту "Экология" это нужно, чтобы сократить объем захоронения ТКО и снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году планируется добиться 100%-ной сортировки ТКО и сокращения на 50% объема отходов, направляемых на полигоны. Достижение таких показателей возможно только в случае построения экономики замкнутого цикла.