РЭО осуществил запуск комплексного объекта по обращению с ТКО в Тульской области

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Российский экологический оператор профинансировал проект на сумму 261,9 млн рублей, передает gorod55.ru.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что 17 мая 2023 года была завершена реконструкция полигона в Дубенском районе Тульской области. В результате введены в эксплуатацию объекты обработки мощностью 420 тысяч тонн и утилизации мощностью 70 тысяч тонн.
Общая стоимость проекта составила 1,035 млрд рублей, а инвестором выступило ООО "СтройСитиТула", которое является частью ООО "МСК-НТ" (региональный оператор по обращению с ТКО в Московской области, Тульской области и Нижегородской области, а также оператор по обращению с ТКО в г. Москве).
Комплексный объект включает в себя объект компостирования, участок производства технического грунта.
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" была создана в соответствии с указом президента 14 января 2019 года. Основной задачей Российского экологического оператора является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. По нацпроекту "Экология" это нужно, чтобы сократить объем захоронения ТКО и снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году планируется добиться 100%-ной сортировки ТКО и сокращения на 50% объема отходов, направляемых на полигоны. Достижение таких показателей возможно только в случае построения экономики замкнутого цикла.