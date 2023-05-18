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Ростовчанам рассказали, будут ли покрыты потребности в детсадах и школах

18 мая 2023, 09:30
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону не планируют снижать темпы строительства социальных объектов, в том числе школ и детских садов, прозвучало на заседании в городской администрации.

Во время заседания прозвучал вопрос о строительстве школ и детских садов. В частности у властей поинтересовались, покроют ли реализуемые проекты нужды ростовчан или необходимо и дальше продолжать строительство.

«Частично потребность мы покроем, но до 100% дойти не получится. Сегодня активно осваиваются новые микрорайоны, поэтому темпы мы снижать не будем и продолжим наращивать темпы строительства социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники и больницы», — ответил на вопрос глава городской администрации Алексей Логвиненко.

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Он добавил, что в этом году все потребности закрыть не получится, но работа в этом направлении идет очень активно. 

Ранее стало известно, что в Ростове собираются построить спорткомплекс с бассейнами рядом с парком Собино.

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