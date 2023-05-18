Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Во время заседания прозвучал вопрос о строительстве школ и детских садов. В частности у властей поинтересовались, покроют ли реализуемые проекты нужды ростовчан или необходимо и дальше продолжать строительство.
«Частично потребность мы покроем, но до 100% дойти не получится. Сегодня активно осваиваются новые микрорайоны, поэтому темпы мы снижать не будем и продолжим наращивать темпы строительства социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники и больницы», — ответил на вопрос глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он добавил, что в этом году все потребности закрыть не получится, но работа в этом направлении идет очень активно.
Ранее стало известно, что в Ростове собираются построить спорткомплекс с бассейнами рядом с парком Собино.