«Частично потребность мы покроем, но до 100% дойти не получится. Сегодня активно осваиваются новые микрорайоны, поэтому темпы мы снижать не будем и продолжим наращивать темпы строительства социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники и больницы», — ответил на вопрос глава городской администрации Алексей Логвиненко.