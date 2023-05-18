Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
По словам посетителя парикмахерской Ивана [имя изменено по его просьбе], территорию возле салона красоты на 3-ей Линии в Нахичевани раскопал подрядчик Ростовводоканала.
«До ума дело так и не довели. Бросили все и уехали. Мало того, что оставили огромную дыру, так еще и украли принадлежащий салону красоты швеллер — металлоконструкцию, которая держала столб», — отмечает посетитель парикмахерской.
По его словам, местные жители предпринимали все попытки, чтобы решить проблему с дорогой и вернуть швеллер. Они разыскивали подрядчика, который не завершил работы. Но это ни к чему не привело — оказалось, что организации, оставившей яму, якобы уже нет. Точнее, по словам людей, компания работает уже под другим названием.
«Буквально сегодня по дорожке проходил дедушка. Он засмотрелся в сторону и чуть не упал в яму. И это — далеко не первый случай. Рядом образовалась еще одна яма, почву же размывает, земля проваливается», — сокрушается Иван.
Дозвониться в пресс-службу Ростовводоканала корреспонденту RostovGazeta не удалось. В рабочие часы никто не ответил на звонок. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, что творится в Ростовском Водоканале.