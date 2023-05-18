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Ростовчане пожаловались на опасную для жизни яму возле салона красоты в Нахичевани

18 мая 2023, 18:49
Фото: читатели RostovGazeta
Опасная яма возле салона красоты в Ростове
Огромная и опасная яма возле входа в салон красоты на 3-ей Линии, 1А в Ростове зияет уже не первый месяц. Выкопали ее для нужд Ростовводоканала, а восстанавливать дорогу в первоначальное состояние — не стали, сообщили RostovGazeta местные жители.

По словам посетителя парикмахерской Ивана [имя изменено по его просьбе], территорию возле салона красоты на 3-ей Линии в Нахичевани раскопал подрядчик Ростовводоканала.

«До ума дело так и не довели. Бросили все и уехали. Мало того, что оставили огромную дыру, так еще и украли принадлежащий салону красоты швеллер — металлоконструкцию, которая держала столб», — отмечает посетитель парикмахерской.

"...по дорожке проходил дедушка. Он засмотрелся в сторону, и чуть не упал в яму", - сообщают очевидцы.."...по дорожке проходил дедушка. Он засмотрелся в сторону, и чуть не упал в яму", - сообщают очевидцы..
"...по дорожке проходил дедушка. Он засмотрелся в сторону, и чуть не упал в яму", - сообщают очевидцы.."...по дорожке проходил дедушка. Он засмотрелся в сторону, и чуть не упал в яму", - сообщают очевидцы..
"...по дорожке проходил дедушка. Он засмотрелся в сторону, и чуть не упал в яму", - сообщают очевидцы..
Фото: читатели RostovGazeta

По его словам, местные жители предпринимали все попытки, чтобы решить проблему с дорогой и вернуть швеллер. Они разыскивали подрядчика, который не завершил работы. Но это ни к чему не привело — оказалось, что организации, оставившей яму, якобы уже нет. Точнее, по словам людей, компания работает уже под другим названием.

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«Буквально сегодня по дорожке проходил дедушка. Он засмотрелся в сторону и чуть не упал в яму. И это — далеко не первый случай. Рядом образовалась еще одна яма, почву же размывает, земля проваливается», — сокрушается Иван.

Дозвониться в пресс-службу Ростовводоканала корреспонденту RostovGazeta не удалось. В рабочие часы никто не ответил на звонок. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, что творится в Ростовском Водоканале. 

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