По его словам, местные жители предпринимали все попытки, чтобы решить проблему с дорогой и вернуть швеллер. Они разыскивали подрядчика, который не завершил работы. Но это ни к чему не привело — оказалось, что организации, оставившей яму, якобы уже нет. Точнее, по словам людей, компания работает уже под другим названием.