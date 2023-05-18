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Ростовская область оказалась антилидером по доле контрафактного табака на Юге

18 мая 2023, 07:03
Фото: Palu/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Доля нелегального табака в Ростовской области достигла 34,5%

Доля нелегального табака в Ростовской области достигла 34,5%

В Ростовской области в четвертом квартале 2022 года доля нелегального табака достигла 34,5%, говорится на сайте проекта «Стоп нелегальный табак».

В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу этот показатель составил 19,8%, в ЮФО — 18,5%. Так, в Дагестане доля нелегального табака находится на уровне 29,1%, на Кубани — 10,8%.

Двух жителей Ростовской области осудили за контрабанду сигарет на 2 млн рублей
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«Нелегальный рынок табака в стране в количественном выражении уже превышает 1,35 миллиарда пачек сигарет», — сказано в сообщении.

Ранее двух жителей Ростовской области осудили за контрабанду сигарет на два миллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого вейпы запретили продавать детям в Ростовской области. 

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