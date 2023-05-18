Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу этот показатель составил 19,8%, в ЮФО — 18,5%. Так, в Дагестане доля нелегального табака находится на уровне 29,1%, на Кубани — 10,8%.
«Нелегальный рынок табака в стране в количественном выражении уже превышает 1,35 миллиарда пачек сигарет», — сказано в сообщении.
Ранее двух жителей Ростовской области осудили за контрабанду сигарет на два миллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого вейпы запретили продавать детям в Ростовской области.