Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Сотрудники Ростовской таможни обнаружили расхождение в объеме товара, указанного в документах, и его фактическом количестве при досмотре транспорта, прибывшего из Турции. В частности, количество коврового покрытия превышало заявленное значение на 18 тонн.
Водитель объяснил, что при оформлении транзитной декларации он забыл указать одну из транспортных накладных. Таможенники решили арестовать товар. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее ростовскую фирму заподозрили в нелегальном переводе за рубеж более 208 миллионов рублей.