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Ростовские таможенники арестовали 18 тонн ковров из Турции

18 мая 2023, 09:25
Фото: pxhere.com
Ростовские таможенники арестовали 18 тонн незадекларированных ковров из Турции
Ростовские таможенники арестовали 18 тонн незадекларированных ковров из Турции, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Сотрудники Ростовской таможни обнаружили расхождение в объеме товара, указанного в документах, и его фактическом количестве при досмотре транспорта, прибывшего из Турции. В частности, количество коврового покрытия превышало заявленное значение на 18 тонн.

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Водитель объяснил, что при оформлении транзитной декларации он забыл указать одну из транспортных накладных. Таможенники решили арестовать товар. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее ростовскую фирму заподозрили в нелегальном переводе за рубеж более 208 миллионов рублей.

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