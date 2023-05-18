Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В этом году цены на парковку на территории у пляжа на Селеном озере в Батайске повышаться не будут. Стоимость заезда составит 300 рублей. Бесплатным останется и вход для пешеходов.
Пляж на Соленом озере откроется 1 июня. Зоны отдыха будут функционировать также без изменений — с 10.00 мск до 20.00 мск, уточняет «Батайское время».
Напомним, в Ростовской области уже стартовала подготовка к купальному сезону. Сейчас водолазы обследуют места купания, ведут подготовку и работники спасательных пунктов.