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Стало известно, сколько будет стоить вход на пляж Соленого озера под Ростовом

18 мая 2023, 07:06
Фото: 1MI
Стало известно, сколько стоит парковка рядом с Соленым озером в Ростовской области
Цены на парковку рядом с Соленым озером в Ростовской области останутся на прежнем уровне, сообщила директор предприятия-арендатора пляжа Елена Кузнецова.

В этом году цены на парковку на территории у пляжа на Селеном озере в Батайске повышаться не будут. Стоимость заезда составит 300 рублей. Бесплатным останется и вход для пешеходов.

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Пляж на Соленом озере откроется 1 июня. Зоны отдыха будут функционировать также без изменений — с 10.00 мск до 20.00 мск, уточняет «Батайское время».

Напомним, в Ростовской области уже стартовала подготовка к купальному сезону. Сейчас водолазы обследуют места купания, ведут подготовку и работники спасательных пунктов.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Батайск#Соленое озеро в Ростовской области#Пляжи в Ростовской области#Купальный сезон в Ростовской области
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