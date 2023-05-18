В среду, 17 мая, ВСУ обстреляли Донецк в ДНР. Город находится в 75 километрах от Ростовской области. В результате обстрелов пятеро мирных жителей погибли, а 24 получили ранения. Врио главы республики Денис Пушилин отметил, что из-за массированных ударов также повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.