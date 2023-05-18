Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В среду, 17 мая, ВСУ обстреляли Донецк в ДНР. Город находится в 75 километрах от Ростовской области. В результате обстрелов пятеро мирных жителей погибли, а 24 получили ранения. Врио главы республики Денис Пушилин отметил, что из-за массированных ударов также повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Сообщается, что помимо Донецка под обстрелами со стороны ВСУ оказались Горловка, Макеевка и Ясиноватая.
Ранее сообщалось, что Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова.