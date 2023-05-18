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Украина массировано обстреляла города в 75 километрах от Ростовской области

18 мая 2023, 09:19
Фото: 1MI
ВСУ нанесли удар по Донецку в ДНР, город находится в 75 километрах от Ростовской области
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Город находится в 75 километрах от Ростовской области.

В среду, 17 мая, ВСУ обстреляли Донецк в ДНР. Город находится в 75 километрах от Ростовской области. В результате обстрелов пятеро мирных жителей погибли, а 24 получили ранения. Врио главы республики Денис Пушилин отметил, что из-за массированных ударов также повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

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Сообщается, что помимо Донецка под обстрелами со стороны ВСУ оказались Горловка, Макеевка и Ясиноватая.

Ранее сообщалось, что Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова.

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