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В Батайске готовят кладбище для горожан, пока в Ростове жители мечтают о горячей воде

18 мая 2023, 15:47
Фото: Martin Cathrae/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Батайске готовят кладбище для горожан, пока в Ростове жители мечтают о горячей воде
В Батайске готовятся к строительству нового кладбища, а в Ростове огласили приговор проукраинскому хакеру, пока горожане в нетерпении ждут возобновления подачи горячего водоснабжения.

Последний дом для тех, кого нет

На портале государственных закупок появился тендер на строительство нового кладбища в Батайске. Погост должен появиться на улице 7-й Промышленной, 9, а его площадь будет сопоставима по размеру с 26 полями для игры в футбол.

В настоящий момент администрация Батайска ищет подрядчика, который подготовит ПСД для строительства объекта. Стоимость работ оценили в 18,3 миллиона рублей.

Победителя конкурса собираются объявить 1 июня текущего года, после чего подрядчик сможет приступить к изучению и планировке участка площадью 18,9 гектара под строительство городского кладбища, административного здания, а также обустройство стоянки, склада, туалетов, прощальных помещений и хозяйственного блока.

Последний дом для тех, кого нетПоследний дом для тех, кого нет
Последний дом для тех, кого нет
Фото: 1MI

Чужой среди своих

Пресс-служба УФСБ по Ростовской области объявила о том, что в Ростове огласили приговор хакеру Евгению Котикову, который участвовал в хакерских атаках на правительственные порталы и сайт президента России из симпатии к украинскому режиму.

По информации ведомства, Котиков стал участвовать в кибератаках после начала спецоперации, решив оказать поддержку киевскому режиму с помощью обеспечения перебоев в работе сайтов Минобороны РФ и президента России.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело, в итоге Ростовский областной суд признал Котикова виновным в предъявленных обвинениях и приговорил его к трем годам заключения в колонии-поселении. Он также обязан выплатить государству штраф на сумму 800 тысяч рублей.

Пресс-служба УФСБ по Ростовской области объявила о том, что в Ростове огласили приговор хакеру Евгению КотиковуПресс-служба УФСБ по Ростовской области объявила о том, что в Ростове огласили приговор хакеру Евгению Котикову
Пресс-служба УФСБ по Ростовской области объявила о том, что в Ростове огласили приговор хакеру Евгению Котикову
Фото: 1MI

Готовь телегу зимой, а теплосети — летом

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что жителям города восстановят подачу воды уже в конце мая.

По словам Логвиненко, в настоящий момент в городе проводят испытания для проверки теплосетей и подготовки систем к грядущей зиме, а потому жителям центра Ростова и Западного жилого массива предстоит набраться терпения, ведь подачу горячей воды начнут производить только 27 мая.

Кроме того, рабочим предстоит выполнить огромный фронт работ — подготовить к зиме школы, детские сады, учреждения социальной сферы, жилые дома и котельные. Работы обещают завершить к середине сентября.

Готовь телегу зимой, а теплосети — летомГотовь телегу зимой, а теплосети — летом
Готовь телегу зимой, а теплосети — летом
Фото: 1MI
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