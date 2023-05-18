Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
Местный житель продает три лицензии на пользование недрами. Целевые назначения работ — геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья.
Всего на продажу выставили три участка, на которых можно проводить работы. Объявление опубликовали в среду, 16 мая, за это время его просмотрели более 1,6 тысячи человек.
Причина продажи месторождения не раскрывается.
Ранее появилась информация, что в Ростове на устранение утечки нефти выделили 8,6 миллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.