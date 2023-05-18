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В Интернете выставили на продажу месторождение нефти в Ростовской области за 1,3 млрд

18 мая 2023, 07:28
Фото: 1MI
В Интернете выставили на продажу месторождение нефти в Ростовской области за 1,3 млрд
В Ростовской области продают месторождение нефти и газа за 1,3 миллиарда рублей, говорится на сайте Avito.

Местный житель продает три лицензии на пользование недрами. Целевые назначения работ — геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья.

Всего на продажу выставили три участка, на которых можно проводить работы. Объявление опубликовали в среду, 16 мая, за это время его просмотрели более 1,6 тысячи человек.

В Ростове на устранение утечки нефти выделили 8,6 миллиона рублей
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Всего на продажу выставили три участка, на которых можно проводить работы.Всего на продажу выставили три участка, на которых можно проводить работы.
Всего на продажу выставили три участка, на которых можно проводить работы.
Фото: Авито

Причина продажи месторождения не раскрывается.

Ранее появилась информация, что в Ростове на устранение утечки нефти выделили 8,6 миллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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