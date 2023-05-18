В строительство парка на первом этапе вложили почти 50 миллионов рублей, команда проекта рассчитывает, что зона отдыха станет подходящим пространством для проведения ярмарок, шоу и мероприятий. Кроме того, здесь же обустроят и прогулочные зоны, а также предусмотрят размещение «активных объектов», создающих шум, ближе к воде и Зеленому острову, чтобы не создавать неудобства для местных жителей.