Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Портал 161.py со ссылкой на предпринимателя Вадима Калинича рассказал, что в ближайшие месяцы в Нахичевани собираются закончить благоустройство парка рядом с бывшим мукомольным заводом №2, находящимся на улице 29-й Линии.
Сам бизнесмен выступает автором проекта, который получил рабочее название Moller — парк «Мельник». Калинич рассказал изданию, что благоустройство территории планируется закончить за 1,5 месяца, а вход в парк будет абсолютно свободным.
В строительство парка на первом этапе вложили почти 50 миллионов рублей, команда проекта рассчитывает, что зона отдыха станет подходящим пространством для проведения ярмарок, шоу и мероприятий. Кроме того, здесь же обустроят и прогулочные зоны, а также предусмотрят размещение «активных объектов», создающих шум, ближе к воде и Зеленому острову, чтобы не создавать неудобства для местных жителей.
Авторы проекта уточнили, что особенностью парка станет превращение помещений здания мукомольного завода в музей дизайна и галерею современного искусства с культурными кластерами. Однако Калинич уточнил, что сейчас элеватор выходит за рамки разрешенной застройки.
«Мы надеемся, что наше участие в формировании лица Ростова позволит отнестись к этому проекту индивидуально и обойти ограничения по высотности», в заключение добавил Вадим Калинич.
Напомним, в 2021 году Вадим Калинич сообщал, что помимо парка на месте мукомольного завода обустроят IT-кластер, спортивные объекты, клинику, конференц-зал и много других объектов социальной инфраструктуры.