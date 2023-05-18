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В Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный парк

18 мая 2023, 13:36
Фото: 1MI
В Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный парк
В Ростове на берегу реки Дон местный предприниматель собирается построить частный парк рядом с бывшим мукомольным заводом, об этом рассказали городские СМИ.

Портал 161.py со ссылкой на предпринимателя Вадима Калинича рассказал, что в ближайшие месяцы в Нахичевани собираются закончить благоустройство парка рядом с бывшим мукомольным заводом №2, находящимся на улице 29-й Линии.

Сам бизнесмен выступает автором проекта, который получил рабочее название Moller — парк «Мельник». Калинич рассказал изданию, что благоустройство территории планируется закончить за 1,5 месяца, а вход в парк будет абсолютно свободным.

В строительство парка на первом этапе вложили почти 50 миллионов рублей, команда проекта рассчитывает, что зона отдыха станет подходящим пространством для проведения ярмарок, шоу и мероприятий. Кроме того, здесь же обустроят и прогулочные зоны, а также предусмотрят размещение «активных объектов», создающих шум, ближе к воде и Зеленому острову, чтобы не создавать неудобства для местных жителей.

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Авторы проекта уточнили, что особенностью парка станет превращение помещений здания мукомольного завода в музей дизайна и галерею современного искусства с культурными кластерами. Однако Калинич уточнил, что сейчас элеватор выходит за рамки разрешенной застройки.

«Мы надеемся, что наше участие в формировании лица Ростова позволит отнестись к этому проекту индивидуально и обойти ограничения по высотности», в заключение добавил Вадим Калинич.

Напомним, в 2021 году Вадим Калинич сообщал, что помимо парка на месте мукомольного завода обустроят IT-кластер, спортивные объекты, клинику, конференц-зал и много других объектов социальной инфраструктуры.

Фото: Предоставил Вадим Калинич / 161.py
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