Сообщается, что друзья собрались у мальчика на ночевку и, когда он уснул, решили подшутить. Дети нашли на кухне пьезозажигалку для газовой плиты и поднесли к паху друга, вызвав огонь. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.