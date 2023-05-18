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В Ростове 10-летний мальчик получил ожог паха на ночевке с друзьями

18 мая 2023, 11:53
Фото: Scohen2017/cc by 4.0/wikimedia.org
В Ростове 10-летний мальчик получил ожог паха на ночевке с друзьями
В Ростове 10-летний мальчик получил ожог мошонки первой степени, уснув в компании своих друзей, подробностями поделились в СМИ.
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Дети

Портал «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, что в одну из городских больниц попал 10-летний мальчик с необычной травмой — ребенок получил ожог паховой области во время ночевки с друзьями.

Сообщается, что друзья собрались у мальчика на ночевку и, когда он уснул, решили подшутить. Дети нашли на кухне пьезозажигалку для газовой плиты и поднесли к паху друга, вызвав огонь. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

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Медики диагностировали у маленького ростовчанина ожог мошонки первой степени, после чего ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении.

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