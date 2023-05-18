Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Портал «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, что в одну из городских больниц попал 10-летний мальчик с необычной травмой — ребенок получил ожог паховой области во время ночевки с друзьями.
Сообщается, что друзья собрались у мальчика на ночевку и, когда он уснул, решили подшутить. Дети нашли на кухне пьезозажигалку для газовой плиты и поднесли к паху друга, вызвав огонь. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.
Медики диагностировали у маленького ростовчанина ожог мошонки первой степени, после чего ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении.
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