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В Ростове дерево рухнуло на ларек, пять автомобилей и случайную прохожую 18 мая

18 мая 2023, 16:56
Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону
В Ростове дерево рухнуло на ларек, пять автомобилей и случайную прохожую 18 мая
В Ростове спасатели ликвидируют последствия падения дерева на пять автомобилей, торговый павильон, пострадала местная жительница, подробностями поделились в управлении ГО и ЧС города.

Напомним, днем стало известно, что в Ростове произошел несчастный случай: в Советском районе упавшее дерево рухнуло на два автомобиля и придавило прохожую.

Однако уже вечером спасатели сообщили подробности инцидента. Дерево рухнуло около 16.00 мск на улице

Упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая
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Городские спасатели устраняют последствия рухнувшего на пять машин дерева Содружества, 39/2, придавив пять автомобилей, торговый павильон и прохожую. Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы по номеру 112, благодаря чему спасателям удалось извлечь женщину из-под дерева и передать ее прибывшим врачам.

«Спасателями в кратчайшие сроки будут проведены работы по распиловке упавшего дерева», — сказано в сообщении.

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