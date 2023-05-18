Городские спасатели устраняют последствия рухнувшего на пять машин дерева Содружества, 39/2, придавив пять автомобилей, торговый павильон и прохожую. Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы по номеру 112, благодаря чему спасателям удалось извлечь женщину из-под дерева и передать ее прибывшим врачам.