Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Напомним, днем стало известно, что в Ростове произошел несчастный случай: в Советском районе упавшее дерево рухнуло на два автомобиля и придавило прохожую.
Однако уже вечером спасатели сообщили подробности инцидента. Дерево рухнуло около 16.00 мск на улице
Городские спасатели устраняют последствия рухнувшего на пять машин дерева Содружества, 39/2, придавив пять автомобилей, торговый павильон и прохожую. Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы по номеру 112, благодаря чему спасателям удалось извлечь женщину из-под дерева и передать ее прибывшим врачам.
«Спасателями в кратчайшие сроки будут проведены работы по распиловке упавшего дерева», — сказано в сообщении.