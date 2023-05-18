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В Ростове-на-Дону у лицея №69 на Ленина взорвался автомобиль днем 18 мая

18 мая 2023, 10:21
Фото: ТГ канал etorostov
В Ростове-на-Дону у лицея №69 на Ленина взорвался автомобиль днем 18 мая
В Ростове-на-Дону в районе лицея №69, который находится на Ленина, произошло возгорание автомобиля, сообщили очевидцы в соцсетях.

Ростовчане рассказали, что вначале слышали хлопок, что и спровоцировало возгорание. Автомобиль в это время был припаркован.

По информации регионального УМЧС, пожар начался на улице Ленина, 83А в 10.20 мск, а через 10 минут его удалось локализовать. Полностью ликвидировали огонь в 10.36.

О риске пожаров предупредили жителей в Ростовской области с 18 мая
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Площадь возгорания составила один квадратный метр, к его тушению привлекли четырех специалистов. Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась, сейчас выясняется причина пожара. 

Ранее о риске пожаров предупредили жителей в Ростовской области с 18 мая. 

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