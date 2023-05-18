Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Ростовчане рассказали, что вначале слышали хлопок, что и спровоцировало возгорание. Автомобиль в это время был припаркован.
По информации регионального УМЧС, пожар начался на улице Ленина, 83А в 10.20 мск, а через 10 минут его удалось локализовать. Полностью ликвидировали огонь в 10.36.
Площадь возгорания составила один квадратный метр, к его тушению привлекли четырех специалистов. Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась, сейчас выясняется причина пожара.
Ранее о риске пожаров предупредили жителей в Ростовской области с 18 мая.