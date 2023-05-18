Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
На скамье подсудимых оказался IT-специалист Евгений Котиков, который после начала СВО встал на сторону Украины и решил помочь в хакерских атаках. Они были совершены на сайты Минобороны РФ и главы государства.
Котикова удалось вычислить и в отношении него возбудили уголовное дело. Теперь суд отправил его в колонию на три года и оштрафовал на 800 тысяч рублей.
Кроме того, у осужденного конфисковали компьютер, с которого он совершал атаки.
Ранее в ФСБ зафиксировали сотни кибератак на инфраструктуру Ростовской области.