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В Ростове назвали подробности атак на сайт Путина и Минобороны по заданию Украины

18 мая 2023, 09:14
Фото: 1mi
Суд в Ростове отправил в колонию мужчину, который по инициативе киевского режима совершал атаки на сайт президента РФ, заявили в УФСБ по региону.

На скамье подсудимых оказался IT-специалист Евгений Котиков, который после начала СВО встал на сторону Украины и решил помочь в хакерских атаках. Они были совершены на сайты Минобороны РФ и главы государства.

Котикова удалось вычислить и в отношении него возбудили уголовное дело. Теперь суд отправил его в колонию на три года и оштрафовал на 800 тысяч рублей.

В Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины
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Кроме того, у осужденного конфисковали компьютер, с которого он совершал атаки.

Ранее в ФСБ зафиксировали сотни кибератак на инфраструктуру Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Владимир Путин#Происшествия#Происшествие#Хакерские атаки#Суд над хакером#Уголовное дело
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