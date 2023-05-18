Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
После начала спецоперации Котиков встал на сторону Киевского режима и начал участвовать в компьютерных атаках. Это коснулось сайтов Минобороны и президента России.
В результате возбудили уголовное дело, теперь Ростовский областной суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. Также его оштрафовали на 800 тысяч рублей.
Персональный компьютер, используемый для атак, конфисковали в собственность государства.
Ранее хакер рассказал, кто мог взломать экраны в ТЦ «Горизонт» в Ростове.