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В Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины

18 мая 2023, 08:20
Фото: 1MI
В Ростове осудили хакера за атаки на сайт президента РФ по инициативе Украины
В Ростове-на-Дону огласили приговор Евгению Котикову, который совершал хакерские атаки на государственные информационные ресурсы, сообщили в региональном УФСБ.

После начала спецоперации Котиков встал на сторону Киевского режима и начал участвовать в компьютерных атаках. Это коснулось сайтов Минобороны и президента России. 

В результате возбудили уголовное дело, теперь Ростовский областной суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. Также его оштрафовали на 800 тысяч рублей. 

Хакер рассказал, кто мог взломать экраны в ТЦ «Горизонт» в Ростове
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Персональный компьютер, используемый для атак, конфисковали в собственность государства.

Ранее хакер рассказал, кто мог взломать экраны в ТЦ «Горизонт» в Ростове. 

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