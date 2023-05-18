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В Ростове по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализации

18 мая 2023, 15:44
Фото: 1MI
В Ростове по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализации
В Ростове по переулку Семашко и улице Донской потекли нечистоты, причиной этого назвали прорыв канализации, об этом сообщили СМИ.

В четверг, 18 мая, портал «МК. Ростов-на-Дону» рассказал, что на перекрестке улицы Донской с переулком Семашко произошла коммунальная авария, по предварительной версии, вызванная прорывом канализации. Реки нечистот затопили улицы, после чего жители ближайших домов стал жаловаться на едкую вонь.

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Источник сообщает, что, несмотря на явные признаки коммунальной аварии, бригады ремонтников на месте порыва не было, а потому нельзя сказать, когда именно по Донской и Семашко перестанут течь канализационные стоки.

Данные о происшествии уточняются.

Ранее жители Ростова заявили, что сточные воды отравляют озеро с утками.

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