В Ростове по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализации

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В четверг, 18 мая, портал «МК. Ростов-на-Дону» рассказал, что на перекрестке улицы Донской с переулком Семашко произошла коммунальная авария, по предварительной версии, вызванная прорывом канализации. Реки нечистот затопили улицы, после чего жители ближайших домов стал жаловаться на едкую вонь.
Источник сообщает, что, несмотря на явные признаки коммунальной аварии, бригады ремонтников на месте порыва не было, а потому нельзя сказать, когда именно по Донской и Семашко перестанут течь канализационные стоки.
Данные о происшествии уточняются.
Ранее жители Ростова заявили, что сточные воды отравляют озеро с утками.