Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В пятницу, 19 мая, жителей Ростовской области ожидает переменная облачность без существенных осадков. Синоптики гидрометцентра предупредили, что в течение всего дня будет дуть порывистый ветер со скоростью до 14 метров в секунду.
Несмотря на это, в регионе будет достаточно жарко, и если ночью температура будет колебаться от +10 до 15 градусов, то днем температура поднимется до +26 градусов. Жителям Ростовской области следует избегать долгого пребывания на солнце из-за высокого УФ-индекса и пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания из-за жары.
В МЧС также предупредили, что на северо-западе региона фиксируют высокую пожароопасность четвертого класса.
Ранее синоптики предупредили дончан о жарких выходных 19 и 20 мая.