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В Ростовской области 19 мая ожидается сильный ветер и жара до +26°

18 мая 2023, 18:13
Фото: 1MI
В Ростовской области 19 мая ожидается сильный ветер и жара до +26°
В Ростовской области жителей предупредили о жаркой и ветреной погоде 19 мая, об этом сообщили метеорологи.

В пятницу, 19 мая, жителей Ростовской области ожидает переменная облачность без существенных осадков. Синоптики гидрометцентра предупредили, что в течение всего дня будет дуть порывистый ветер со скоростью до 14 метров в секунду.

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Несмотря на это, в регионе будет достаточно жарко, и если ночью температура будет колебаться от +10 до 15 градусов, то днем температура поднимется до +26 градусов. Жителям Ростовской области следует избегать долгого пребывания на солнце из-за высокого УФ-индекса и пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания из-за жары.

В МЧС также предупредили, что на северо-западе региона фиксируют высокую пожароопасность четвертого класса.

Ранее синоптики предупредили дончан о жарких выходных 19 и 20 мая.

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