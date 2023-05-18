Несмотря на это, в регионе будет достаточно жарко, и если ночью температура будет колебаться от +10 до 15 градусов, то днем температура поднимется до +26 градусов. Жителям Ростовской области следует избегать долгого пребывания на солнце из-за высокого УФ-индекса и пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания из-за жары.