Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Аферист позвонил супругам из Пролетарского района и представился сотрудником банка, заявив, что с их счета пытаются списать деньги. Незнакомец попросил срочно установить программу удаленного управления смартфоном, чтобы он якобы мог обеспечить безопасность.
«Супруг установил на свой смартфон и телефон жены приложение, а также назвал необходимые данные для управления гаджетами удаленно. В результате мошенник взял пять кредитов на 800 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Кроме того, того он списал еще 210 тысяч, лежавших на счету. По данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно, что лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у донских бизнесменов.