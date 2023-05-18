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В Ростовской области лже-работник банка заставил супругов взять пять кредитов

18 мая 2023, 11:54
Фото: 1MI
В Ростовской области лже-работник банка заставил супругов взять пять кредитов
Супруги из Ростовской области поверили уговорам мошенника и взяли на себя пять кредитов, сообщили в региональном УМВД.

Аферист позвонил супругам из Пролетарского района и представился сотрудником банка, заявив, что с их счета пытаются списать деньги. Незнакомец попросил срочно установить программу удаленного управления смартфоном, чтобы он якобы мог обеспечить безопасность.

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«Супруг установил на свой смартфон и телефон жены приложение, а также назвал необходимые данные для управления гаджетами удаленно. В результате мошенник взял пять кредитов на 800 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Кроме того, того он списал еще 210 тысяч, лежавших на счету. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у донских бизнесменов. 

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