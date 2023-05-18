В Ростовской области за взяточничество будут судить бывшего инспектора ДПС

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
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Updated Сегодня, 16:16
Следственный отдел Красного Сулина СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела экс-инспектора ДОБ ДПС ГИБДД №2, подозреваемого в получении взятки.
Следователи выяснили, что в марте текущего года подозреваемый, который нес службу на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе, получил 25 тысяч рублей взятки от водителя, не желающего нести административную ответственность за вождение неисправного автомобиля.
После получения взятки инспектора ДПС задержали оперативники СБ ГУ МВД. В настоящий момент фигурант дела полностью признал свою вину и находится под домашним арестом, а его дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
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