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В Ростовской области за взяточничество будут судить бывшего инспектора ДПС

18 мая 2023, 16:14
Фото: 1MI
В Ростовской области за взяточничество будут судить бывшего инспектора ДПС
В Ростовской области предстанет перед судом бывший инспектор ГИБДД, который получил взятку от водителя на М-4 «Дон», подробностями поделилась пресс-служба СУ СК РФ региона.

Следственный отдел Красного Сулина СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела экс-инспектора ДОБ ДПС ГИБДД №2, подозреваемого в получении взятки.

Следователи выяснили, что в марте текущего года подозреваемый, который нес службу на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе, получил 25 тысяч рублей взятки от водителя, не желающего нести административную ответственность за вождение неисправного автомобиля.

В Ростовской области силовики задержали полицейского за получением взятки
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После получения взятки инспектора ДПС задержали оперативники СБ ГУ МВД. В настоящий момент фигурант дела полностью признал свою вину и находится под домашним арестом, а его дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, какое наказание получили полицейские, за взятки перекрывшие улицы Ростова ради съемок сериала

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