Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Напомним, в первую декаду мая стало известно, что губернатор Василий Голубев подписал постановление, согласно которому власти региона закрепили за собой право реквизировать имущество дончан.
Портал Dоnnеws со ссылкой на комментарий Минимущества Ростовской области сообщил, что у донского правительства и раньше было право производить реквизицию имущества гражданских лиц. По словам представителей ведомства, положение приняли в целях регламентирования действий органов власти, а также обеспечения гарантий соблюдения прав владельцев реквизированной собственности.
По мнению экспертов, действие документа будет распространяться на такие вещи, как запасы топлива, сельхозпродукцию и аналогичные товары и объекты, не имеющие индивидуальной принадлежности, а также имеющие ценность в период чрезвычайных обстоятельств.
Это подтверждает и политолог Александр Сухарь, который уверен, что действие постановления не будет распространяться на индивидуальные транспортные средства и дома дончан. По мнению эксперта, постановление в большей мере относится к ЧС вроде ландшафтных пожаров, часто возникающих в Ростовской области.
Тем временем юрист Юрий Мартынов напомнил дончанам, что имущество изымают с определенными государственными целями, а потому после завершения периода ЧС граждане имеют право потребовать возврата имущества через суд, а также выплаты компенсации.