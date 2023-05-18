Это подтверждает и политолог Александр Сухарь, который уверен, что действие постановления не будет распространяться на индивидуальные транспортные средства и дома дончан. По мнению эксперта, постановление в большей мере относится к ЧС вроде ландшафтных пожаров, часто возникающих в Ростовской области.