Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Утром в четверг, 18 мая, водитель Toyota Corolla проехал на красный свет и сбил двух пешеходов. Пострадавшими оказались 70-летняя женщина и 16-летний парень.
«В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас по факту аварии проводится проверка», — сказано в сообщении.
Добавим, что пока информации о состоянии раненых нет.
Ранее в Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая. Материал RostovGazeta о произошедшей аварии читайте по ссылке.