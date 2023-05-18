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Водитель проехал на красный свет и сбил женщину с подростком в Ростове-на-Дону

18 мая 2023, 10:56
Фото: 1MI
Водитель проехал на красный свет и сбил женщину с подростком в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону под колесами иномарки оказались женщина с подростком, сообщили в региональном УГИБДД.

Утром в четверг, 18 мая, водитель Toyota Corolla проехал на красный свет и сбил двух пешеходов. Пострадавшими оказались 70-летняя женщина и 16-летний парень.

«В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас по факту аварии проводится проверка», — сказано в сообщении.

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Добавим, что пока информации о состоянии раненых нет. 

Ранее в Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая. Материал RostovGazeta о произошедшей аварии читайте по ссылке. 

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