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Военком Ростовской области ответил, когда ждать электронные повестки на военные сборы

18 мая 2023, 12:18
Фото: 1MI
Военком Ростовской области ответил, когда ждать электронные повестки на военные сборы
В Ростовской области электронные повестки дончанам не будут рассылать до 1 июля 2024 года, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 161.py сообщил со ссылкой на военкома Ростовской области Игоря Егорова, что жителям региона не собираются рассылать электронные повестки в течение всего 2023 года.

По словам Егорова, рассылка электронных повесток, согласно закону, станет доступна только после 1 июля следующего года, до тех пор дончане будут получать их традиционными способами и заказными письмами.

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При этом Игорь Егоров уточнил, что до начала рассылки электронных повесток власти опубликуют специальное постановление правительства РФ, с которым граждане смогут ознакомиться самостоятельно в открытых источниках. Уже после этого начнется этап введения и рассылки электронных повесток.

Ранее юрист рассказал, как могут наказать дончан за уклонение от участия в военных сборах.

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