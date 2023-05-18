При этом Игорь Егоров уточнил, что до начала рассылки электронных повесток власти опубликуют специальное постановление правительства РФ, с которым граждане смогут ознакомиться самостоятельно в открытых источниках. Уже после этого начнется этап введения и рассылки электронных повесток.