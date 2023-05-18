Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Портал 161.py сообщил со ссылкой на военкома Ростовской области Игоря Егорова, что жителям региона не собираются рассылать электронные повестки в течение всего 2023 года.
По словам Егорова, рассылка электронных повесток, согласно закону, станет доступна только после 1 июля следующего года, до тех пор дончане будут получать их традиционными способами и заказными письмами.
При этом Игорь Егоров уточнил, что до начала рассылки электронных повесток власти опубликуют специальное постановление правительства РФ, с которым граждане смогут ознакомиться самостоятельно в открытых источниках. Уже после этого начнется этап введения и рассылки электронных повесток.
Ранее юрист рассказал, как могут наказать дончан за уклонение от участия в военных сборах.