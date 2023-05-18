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Волонтер из Ростова Сергей Логвин стал замминистра транспорта ДНР

18 мая 2023, 15:11
Фото: ТГ канал mintransdnr
Ростовчанин Сергей Логвин стал замминистра транспорта ДНР
Сергея Логвина назначили на пост замглавы Минтранспорта ДНР, говорится на сайте министерства.

По информации Bloknot-rostov, Логвину сейчас 41 он год и он является жителем Ростова. Говорится, что с 2014 по 2017 годы он работал в судоходной компании «Палмали», после чего перешел в «Росморпорт».

«Он закончился вуз по специальности „Вычислительные машины, комплексы, системы и сети“. А с 2014 года занимается волонтерской деятельностью», — сказано в сообщении.

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Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого губернатор Голубев объяснил причины увольнения главы Шахт Ковалева и признался, что у него были претензии к руководителю.

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