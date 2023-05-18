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Врач спасла мужчину с тромбом в сердце от мгновенной смерти в Ростове

18 мая 2023, 07:41
Фото: 1MI
Врач спасла мужчину с тромбом в сердце от мгновенной смерти в Ростове
Врач в Ростове спасла мужчину с тромбом в сердце от вероятной мгновенной смерти, сообщили в Минздраве региона.

Врач отделения УЗИ-диагностики в поликлинике №6 Ростова Татьяна Жукова спасла 50-летнего пациента от вероятной гибели. Медик вовремя обнаружила у него тромб в сердце. Другие врачи, обследовавшие мужчину, тромб не выявляли.

Сам пациент жаловался на сильную отдышку. Также у него увеличился живот. Выписанное до этого лечение не давало никаких улучшений.

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Жукова во время обследования нашла у мужчины в полости левого желудочка фиксированные эхоструктуры размером от 10 до 25 миллиметров, гипертрофию и дисфункцию левого желудочка, недостаточность легочного клапана, и самое важное — наличие жидкости в полости перикарда и тромбов в в левом желудочке.

Своевременная диагностика позволила назначить пациенту экстренное лечение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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