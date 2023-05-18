Жукова во время обследования нашла у мужчины в полости левого желудочка фиксированные эхоструктуры размером от 10 до 25 миллиметров, гипертрофию и дисфункцию левого желудочка, недостаточность легочного клапана, и самое важное — наличие жидкости в полости перикарда и тромбов в в левом желудочке.