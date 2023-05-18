Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Врач отделения УЗИ-диагностики в поликлинике №6 Ростова Татьяна Жукова спасла 50-летнего пациента от вероятной гибели. Медик вовремя обнаружила у него тромб в сердце. Другие врачи, обследовавшие мужчину, тромб не выявляли.
Сам пациент жаловался на сильную отдышку. Также у него увеличился живот. Выписанное до этого лечение не давало никаких улучшений.
Жукова во время обследования нашла у мужчины в полости левого желудочка фиксированные эхоструктуры размером от 10 до 25 миллиметров, гипертрофию и дисфункцию левого желудочка, недостаточность легочного клапана, и самое важное — наличие жидкости в полости перикарда и тромбов в в левом желудочке.
Своевременная диагностика позволила назначить пациенту экстренное лечение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Ранее в Ростове впервые при лечении ожирения использовали робота.