Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По сравнению с таким же периодом 2022 года этот показатель снизился на 7,3 миллиона рублей. А годом ранее размер долгов достигал двух миллиардов рублей.
«Одним из требований при подготовке к отопительному сезону является отсутствие задолженности жилищных организаций за потребленные коммунальные ресурсы. Принимаются меры, чтобы долги не росли», — прозвучало на заседании.
Так, в 2023 году провели 26 заседаний рабочих групп с руководителями жилищных организаций. В результате направили несколько обращений в прокуратуру.
Ранее стало известно, что рост просроченных розничных кредитов в Ростовской области составил 11% в 2022 году.