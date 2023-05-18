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Жилищные организации в Ростове-на-Дону задолжали 1,7 млрд рублей к 2023 году

18 мая 2023, 08:18
Фото: 1MI
Жилищные организации в Ростове-на-Дону задолжали 1,7 млрд рублей к 2023 году
В Ростове-на-Дону к 1 апреля 2023 года долги жилищных организаций составили 1,7 миллиарда рублей, прозвучало на заседании в городской администрации.

По сравнению с таким же периодом 2022 года этот показатель снизился на 7,3 миллиона рублей. А годом ранее размер долгов достигал двух миллиардов рублей.

«Одним из требований при подготовке к отопительному сезону является отсутствие задолженности жилищных организаций за потребленные коммунальные ресурсы. Принимаются меры, чтобы долги не росли», — прозвучало на заседании.

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Так, в 2023 году провели 26 заседаний рабочих групп с руководителями жилищных организаций. В результате направили несколько обращений в прокуратуру.

Ранее стало известно, что рост просроченных розничных кредитов в Ростовской области составил 11% в 2022 году. 

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