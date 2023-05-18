В случае, если сорную траву и амброзию не покосят вовремя, ответственное лицо может получить предупреждение или штраф. Для частных лиц размер штрафа может составить до трех тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от восьми до 30 тысяч рублей, а размер штрафа для юрлиц достигает 70 тысяч рублей.