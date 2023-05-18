Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Власти региона напомнили жителям Ростовской области, что за нескошенные сорные травы грозит административная ответственность. Только в прошлом году инспекторы составили 913 протоколов на нарушителей, которые не обеспечили своевременный покос травы.
Начальник инспекции Николай Копичка напомнил дончанам, что выкашивать сорняки необходимо до начала период цветения вне зависимости от того, находятся растения на муниципальной земле, рядом с магазинами или жилыми домами. За это ответственны как собственники домов, так и местные органы власти, ТСЖ и УК.
В случае, если сорную траву и амброзию не покосят вовремя, ответственное лицо может получить предупреждение или штраф. Для частных лиц размер штрафа может составить до трех тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от восьми до 30 тысяч рублей, а размер штрафа для юрлиц достигает 70 тысяч рублей.
В прошлом году жителей Ростовской области оштрафовали на 1,3 миллиона рублей.