Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Заявление с требованием взыскать 23,5 миллиона рублей передали в суд 18 мая. Он его еще не принял к производству, поэтому подробностей пока нет.
Истцом выступает «Государственная транспортная лизинговая компания». Согласно открытым данным, «Авиакомпания Азимут» базируется в Ростове-на-Дону и Краснодаре, с 2017 года она стала базовым перевозчиком аэропорта Платов, который сейчас закрыт.
Ранее СМИ писали, что авиакомпания «Азимут» первой в РФ получит самолет со старыми двигателями.