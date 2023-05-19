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Более 23 млн рублей хотят отсудить у базирующейся в Ростове авиакомпании «Азимут»

19 мая 2023, 08:46
Фото: Anna Zvereva/cc by sa/flickr.com
Более 23 млн рублей хотят отсудить у базирующейся в Ростове авиакомпании «Азимут»
В суд передали иск с требованием взыскать более 23 миллионов рублей с «Авиакомпании Азимут», говорится в материалах арбитражного суда.

Заявление с требованием взыскать 23,5 миллиона рублей передали в суд 18 мая. Он его еще не принял к производству, поэтому подробностей пока нет.

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Истцом выступает «Государственная транспортная лизинговая компания». Согласно открытым данным, «Авиакомпания Азимут» базируется в Ростове-на-Дону и Краснодаре, с 2017 года она стала базовым перевозчиком аэропорта Платов, который сейчас закрыт.

Ранее СМИ писали, что авиакомпания «Азимут» первой в РФ получит самолет со старыми двигателями.

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