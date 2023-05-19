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Детей из Донбасса назвали мигрантами в методичке, изданной в Ростове

19 мая 2023, 14:45
Фото: ТГ канал pdmnews
Детей из Донбасса назвали мигрантами в методичке, изданной в Ростове
В Ростове издали методичку, в которой детей из Донбасса назвали мигрантами, пишут федеральные СМИ.
Сюжет
Дети

Жители Ростова раскритиковали новые методички о школьной интеграции детей из Донбасса. Там их назвали мигрантами. Горожане посчитали это некорректным.

«Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем» пишет, что методичку выпустил центр социальных услуг и профилактики насилия «Ресурс». Директор учреждения Елена Золотилова объяснила, что авторы брошюры не считают школьников из Донбасса иностранцами. Однако, по ее словам, термин «мигранты» ранее был распространен при разговоре о таких детях.

«Теперь политически — да, это неправильно, это я совершенно четко понимаю. Действительно, большая промашка», — заявила Золотилова.

Фото: ТГ канал pdmnews
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Методичкой пользуются психологи и волонтеры. Золотилова утверждает, что после публикации брошюры никто из специалистов не выступил против того, чтобы детей из Донбасса называли мигрантами. «Никто — ни подростки, ни наши педагоги, психологи, волонтеры — на эту формулировку вообще не обратил внимания, понимаете? Потому что все привыкли называть „подростки-мигранты“, — заключила директор центра.

Напомним, сегодня житель Ростова набросился на беженку из Мариуполя с ребенком из-за украинских номеров на машине.

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