Методичкой пользуются психологи и волонтеры. Золотилова утверждает, что после публикации брошюры никто из специалистов не выступил против того, чтобы детей из Донбасса называли мигрантами. «Никто — ни подростки, ни наши педагоги, психологи, волонтеры — на эту формулировку вообще не обратил внимания, понимаете? Потому что все привыкли называть „подростки-мигранты“, — заключила директор центра.