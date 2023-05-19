Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Жители Ростова раскритиковали новые методички о школьной интеграции детей из Донбасса. Там их назвали мигрантами. Горожане посчитали это некорректным.
«Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем» пишет, что методичку выпустил центр социальных услуг и профилактики насилия «Ресурс». Директор учреждения Елена Золотилова объяснила, что авторы брошюры не считают школьников из Донбасса иностранцами. Однако, по ее словам, термин «мигранты» ранее был распространен при разговоре о таких детях.
«Теперь политически — да, это неправильно, это я совершенно четко понимаю. Действительно, большая промашка», — заявила Золотилова.
Методичкой пользуются психологи и волонтеры. Золотилова утверждает, что после публикации брошюры никто из специалистов не выступил против того, чтобы детей из Донбасса называли мигрантами. «Никто — ни подростки, ни наши педагоги, психологи, волонтеры — на эту формулировку вообще не обратил внимания, понимаете? Потому что все привыкли называть „подростки-мигранты“, — заключила директор центра.
Напомним, сегодня житель Ростова набросился на беженку из Мариуполя с ребенком из-за украинских номеров на машине.