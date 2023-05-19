rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Изображение материала

Директор автосалона обманул покупателя машины на 400 тысяч руб в Ростовской области

19 мая 2023, 16:28
Фото: 1MI
Директора автосалона в Ростовской области подозревают в обмане покупателя
Директора автосалона в Ростовской области подозревают в обмане покупателя, сообщили в МВД России по региону.

Сотрудники полиции пресекли мошенническую деятельность 42-летнего жителя Ростовской области. Мужчина владеет автосалоном. Туда обратился местный житель. Он хотел купить автомобиль Lada Granta стоимостью 990 тысяч рублей. Работник салона посоветовал мужчине взять кредит и платить по нему 26 670 рублей в месяц. Однако покупателя это не устроило.

Тогда по указанию директора автосалона сотрудник заявила мужчине, что ему якобы одобрили рефинансирование займа, а поэтому в последующем сумма платежа будет снижена. Однако для этого от покупателя требовалось внести первоначальный взнос в 200 тысяч рублей и купить сертификат финансовой защиты на такую же сумму.

Мужчина согласился, и с ним заключили кредитный договор. Покупателя заверили, что заявление на рефинансирование направлено в отделение банка, а ежемесячный платеж по кредиту составит всего лишь 11 200 рублей.

В Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках
Узнать подробнее

Через месяц в жизни мужчины стали появляться первые проблемы. В банке ему заявили, что никакого заявления из автосалона не получали, а в рефинансировании гражданину отказали.

В полиции выяснили, что мужчина стал жертвой аферы, в результате которой владелец автосалона присвоил себе 400 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Владелец салона заключен под стражу. Расследование продолжается.

Ранее банду «черных» банкиров задержали в Ростовской области за махинации на один миллиард рублей.

Читайте также:
«Юг-Моторс» снова отказали в отмене решения о сносах автосалонов в Ростове-на-ДонуКомпания ростовского депутата Камышного пытается спасти свои автосалоны KIA от сносаКакие автосалоны в Ростове-на-Дону обманывают сотни людей и оставляют должниками
#Виктория Прутковская#Общество#Транспорт#МВД Ростовской области#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В космос запускают спутник из Ростовской области, а в регионе следят за радиацией
Сегодня, 15:08
Детей из Донбасса назвали мигрантами в методичке, изданной в Ростове
Сегодня, 14:45
На бесплатный концерт Розенбаума в Ростовской области будут пускать только по билетам
Сегодня, 15:34
Донской губернатор Голубев опроверг слухи об уничтожении Кумженского мемориала
Сегодня, 13:56
Юрист рассказал, как ростовчанам избежать штрафа 70 тысяч рублей за нескошенную траву
Сегодня, 13:55
Мощнейшая магнитная буря накроет Ростовскую область с 23 по 26 мая
Сегодня, 13:47