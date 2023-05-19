Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Сотрудники полиции пресекли мошенническую деятельность 42-летнего жителя Ростовской области. Мужчина владеет автосалоном. Туда обратился местный житель. Он хотел купить автомобиль Lada Granta стоимостью 990 тысяч рублей. Работник салона посоветовал мужчине взять кредит и платить по нему 26 670 рублей в месяц. Однако покупателя это не устроило.
Тогда по указанию директора автосалона сотрудник заявила мужчине, что ему якобы одобрили рефинансирование займа, а поэтому в последующем сумма платежа будет снижена. Однако для этого от покупателя требовалось внести первоначальный взнос в 200 тысяч рублей и купить сертификат финансовой защиты на такую же сумму.
Мужчина согласился, и с ним заключили кредитный договор. Покупателя заверили, что заявление на рефинансирование направлено в отделение банка, а ежемесячный платеж по кредиту составит всего лишь 11 200 рублей.
Через месяц в жизни мужчины стали появляться первые проблемы. В банке ему заявили, что никакого заявления из автосалона не получали, а в рефинансировании гражданину отказали.
В полиции выяснили, что мужчина стал жертвой аферы, в результате которой владелец автосалона присвоил себе 400 тысяч рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Владелец салона заключен под стражу. Расследование продолжается.
Ранее банду «черных» банкиров задержали в Ростовской области за махинации на один миллиард рублей.