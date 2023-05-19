Тогда по указанию директора автосалона сотрудник заявила мужчине, что ему якобы одобрили рефинансирование займа, а поэтому в последующем сумма платежа будет снижена. Однако для этого от покупателя требовалось внести первоначальный взнос в 200 тысяч рублей и купить сертификат финансовой защиты на такую же сумму.