Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В субботу, 20 мая, в Ростовской области будет по-летнему тепло. Температура воздуха днем составит +28 градусов, а вечером — +14. Небо будет ясным, осадков не ожидается. При этом ветер усилится до 14 метров в секунду.
В воскресенье, 21 мая, столбики термометров чуть опустятся до +24 градусов днем и +8 градусов вечером. Небо заволокут тучи. В большинстве районов области пройдут ливни, сопровождаемые грозами. Ветер же разгонится до 16 метров в секунду.
Ранее RostovGazeta рассказала, на каких пляжах ростовчанам отдыхать этим летом.