rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Изображение материала

До +28 градусов потеплеет в Ростовской области на выходных

19 мая 2023, 17:31
Фото: 1MI
В Ростовской области на предстоящих выходных ожидается потепление до +28 градусов
В Ростовской области на предстоящих выходных ожидается потепление до +28 градусов, сообщили синоптики.

В субботу, 20 мая, в Ростовской области будет по-летнему тепло. Температура воздуха днем составит +28 градусов, а вечером — +14. Небо будет ясным, осадков не ожидается. При этом ветер усилится до 14 метров в секунду.

Какая будет погода в мае 2023 года в Ростовской области
Узнать подробнее

В воскресенье, 21 мая, столбики термометров чуть опустятся до +24 градусов днем и +8 градусов вечером. Небо заволокут тучи. В большинстве районов области пройдут ливни, сопровождаемые грозами. Ветер же разгонится до 16 метров в секунду.

Ранее RostovGazeta рассказала, на каких пляжах ростовчанам отдыхать этим летом.

Читайте также:
Дождливая погода с температурой до 26 градусов ожидает ростовчан на выходных с 20 маяСиноптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону с середины маяНа каких пляжах ростовчанам отдыхать этим летом?
#Виктория Прутковская#Погода в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростовской области#Прогноз погоды#Дожди в Ростовской области
Подпишитесь
В космос запускают спутник из Ростовской области, а в регионе следят за радиацией
Сегодня, 15:08
Детей из Донбасса назвали мигрантами в методичке, изданной в Ростове
Сегодня, 14:45
На бесплатный концерт Розенбаума в Ростовской области будут пускать только по билетам
Сегодня, 15:34
Донской губернатор Голубев опроверг слухи об уничтожении Кумженского мемориала
Сегодня, 13:56
Юрист рассказал, как ростовчанам избежать штрафа 70 тысяч рублей за нескошенную траву
Сегодня, 13:55
Мощнейшая магнитная буря накроет Ростовскую область с 23 по 26 мая
Сегодня, 13:47