Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Глава региона напомнил, что ростовчане давно просят построить дублер улицы Малиновского, которая загружена транзитным транспортом. И в этом году начались работы на западной окраине города.
Это позволит вывести транзитный поток за пределы города и даст новые возможности для развития донской столицы. Вместе с этим это финальная часть Ростовского транспортного кольца, работа над которым завершится через два с половиной года.
«Строительство Западной хорды вызвало немало спекуляций об якобы „уничтожении“ Кумженского мемориала. Таких планов нет и быть не может», — заявил Василий Голубев.
Он добавил, что память павших защитников Ростова будет по-прежнему свято оберегаться.