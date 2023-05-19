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Донской губернатор Голубев опроверг слухи об уничтожении Кумженского мемориала

19 мая 2023, 13:56
Фото: Липунов Г.А./cc0/wikimedia.org
Донской губернатор Голубев опроверг слухи об уничтожении Кумженского мемориала
В Ростовской области не будут уничтожать Кумженский мемориал во время строительства Западной хорды, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона напомнил, что ростовчане давно просят построить дублер улицы Малиновского, которая загружена транзитным транспортом. И в этом году начались работы на западной окраине города.

Это позволит вывести транзитный поток за пределы города и даст новые возможности для развития донской столицы. Вместе с этим это финальная часть Ростовского транспортного кольца, работа над которым завершится через два с половиной года.

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«Строительство Западной хорды вызвало немало спекуляций об якобы „уничтожении“ Кумженского мемориала. Таких планов нет и быть не может», — заявил Василий Голубев.

Он добавил, что память павших защитников Ростова будет по-прежнему свято оберегаться.

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