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Дождливая погода с температурой до 26 градусов ожидает ростовчан на выходных с 20 мая

19 мая 2023, 04:54
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 20 и 21 мая, прогнозируют теплую погоду с максимальной температурой 26 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу воздух прогреется до 26 градусов и будет облачно, а скорость ветра составит четыре метра в секунду. В субботу в городе сложатся аналогичные погодные условия.

В воскресенье могут пройти дожди, а столбики термометров покажут 24 градуса. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
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В начале следующей недели будет складываться дождливая погода. К среде, 23 мая, может потеплеть до 27 градусов, но осадки не прекратятся.

Ранее говорилось, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода в Ростове#Новости Ростова#Дожди в Ростове#Общество
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