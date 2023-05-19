Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В пятницу воздух прогреется до 26 градусов и будет облачно, а скорость ветра составит четыре метра в секунду. В субботу в городе сложатся аналогичные погодные условия.
В воскресенье могут пройти дожди, а столбики термометров покажут 24 градуса. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
В начале следующей недели будет складываться дождливая погода. К среде, 23 мая, может потеплеть до 27 градусов, но осадки не прекратятся.
Ранее говорилось, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.