rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2023, 05:39

Published 19 мая 2023, 05:39

Modified 19 мая 2023, 05:41

Updated 19 мая 2023, 05:41

Глава администрации Ростова рассказал о состоянии пострадавшей от упавшего дерева

Глава администрации Ростова рассказал о состоянии пострадавшей от упавшего дерева

19 мая 2023, 05:39
Фото: 1mi.
Жительницу Ростова-на-Дону, которая пострадала из-за падения дерева, доставили в больницу, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Происшествие случилось в четверг, 18 мая, в Советском районе, где на 61-летнюю женщину упало дерево. Алексей Логвиненко рассказал, что ее доставили в отделение сочетанной травмы БСМП.

«Поручил своему заметителю обеспечить ростовчанку всем необходимым для лечения, полностью ее сопровождать. После выписки будет организована дальнейшая реабилитация», — уточнил глава администрации города.

В Ростове дерево рухнуло на ларек, пять автомобилей и случайную прохожую 18 мая
Узнать подробнее

Кроме того, он поручил главе администрации Советского района и директору Департамента ЖКХ разобраться в причинах инцидента. Алексей Логвиненко уточнил, что взял эту ситуацию под контроль.

В этот же день упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону.

Читайте также:
В Ростове дерево рухнуло на ларек, пять автомобилей и случайную прохожую 18 маяДерево упало на женщину и два автомобиля в Ростове-на-Дону днем 18 маяУрбанист Зайцев рассказал, почему нельзя белить деревья в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Падение дерева#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие в Ростове#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика