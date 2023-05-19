Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:12
Он рассказал, что принял для себя важное решение, так как не мог поступить иначе. По его словам, все должны объединиться для победы.
Омельченко попросил всех, кто хочет помочь бойцам спецоперации, писать ему в личные сообщения. Он добавил, что лично передаст всю гуманитарную помощь.
Ранее рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого школьники из Ростовской области изготовили «сухой душ» для участников СВО.