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Глава «Антидилера» из Ростова-на-Дону Игорь Омельченко уехал на СВО добровольцем

19 мая 2023, 09:10
Фото: ТГ канал Igor_Omel4enko
Глава «Антидилера» из Ростова-на-Дону Игорь Омельченко присоединился к СВО
Руководитель движения «Антидилер» Игорь Омельченко из Ростова-на-Дону подписал контракт для участия в спецоперации, сообщил он в Telegram.

Он рассказал, что принял для себя важное решение, так как не мог поступить иначе. По его словам, все должны объединиться для победы.

Омельченко попросил всех, кто хочет помочь бойцам спецоперации, писать ему в личные сообщения. Он добавил, что лично передаст всю гуманитарную помощь.

Казак из Ростовской области Роман Шестаков погиб во время спецоперации
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Ранее рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого школьники из Ростовской области изготовили «сухой душ» для участников СВО. 

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