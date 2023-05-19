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Годовая инфляция в Ростовской области замедлилась в апреле

19 мая 2023, 13:31
Фото: 1MI
Годовая инфляция в Ростовской области замедлилась в апреле
В Ростовской области годовая инфляция в апреле 2023 года по сравнению с мартом уменьшилась до 3,7%, говорится в сообщении Южного ГУ Банка России.

Однако она оказалась выше уровня по Южному федеральному округу, где показатель составит 2,64%. В целом по России он достигает 2,31. 

Вместе с этим годовой темп прироста цен на продукты в апреле уменьшился до 1,07%. Что касается непродовольственных товаров, то темп прироста снизился до 1,43%. 

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«Интерфакс» сообщил, что базовая инфляция в регионе составила 3,68% в апреле, хотя в марте была 6,22%.

Ростовчанам рассказали, как изменились цены в регионе за год из-за санкций и СВО

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