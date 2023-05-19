Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Однако она оказалась выше уровня по Южному федеральному округу, где показатель составит 2,64%. В целом по России он достигает 2,31.
Вместе с этим годовой темп прироста цен на продукты в апреле уменьшился до 1,07%. Что касается непродовольственных товаров, то темп прироста снизился до 1,43%.
«Интерфакс» сообщил, что базовая инфляция в регионе составила 3,68% в апреле, хотя в марте была 6,22%.
Ростовчанам рассказали, как изменились цены в регионе за год из-за санкций и СВО