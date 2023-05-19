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«Говорящие» светофоры появились в центре Ростова

19 мая 2023, 14:22
Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
«Говорящие» светофоры появились в центре Ростова
На нескольких перекрестках Ростова установили «говорящие» светофоры для людей с инвалидностью по зрению, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове на четырех перекрестках установили систему «Триоль» со звуковым сопровождением работы светофоров. Это позволит людям с инвалидностью по зрению чуть лучше ориентироваться в городе и безопасно переходить дорогу.

Система воспроизводит речевые сообщения и дублирует звуковыми сигналами соответствующий сигнал светофора. Также «Триоль» воспроизводит название улицы, через которую можно переходить дорогу.

Вместе с тем с 22.00 до 08.00 мск звук на светофорах будет отключаться, чтобы не мешать сну жителей близлежащих домов.

Вместе с тем с 22.00 до 08.00 мск звук на светофорах будет отключаться, чтобы не мешать сну жителей близлежащих домов.Вместе с тем с 22.00 до 08.00 мск звук на светофорах будет отключаться, чтобы не мешать сну жителей близлежащих домов.
Вместе с тем с 22.00 до 08.00 мск звук на светофорах будет отключаться, чтобы не мешать сну жителей близлежащих домов.
Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 млн рублей
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Глава администрации Алексей Логвиненко уточнил, что «говорящие» светофоры появились на пересечение Садовой и Газетного, Красноармейской и Ворошиловского, Красноармейской и Будённовского и Стадионной и Фрунзе.

На установку системы власти потратили 1,2 миллиона рублей.

Напомним, в Ростове потратят почти один миллиард рублей на 20 электробусов.

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