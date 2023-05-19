Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В Ростове на четырех перекрестках установили систему «Триоль» со звуковым сопровождением работы светофоров. Это позволит людям с инвалидностью по зрению чуть лучше ориентироваться в городе и безопасно переходить дорогу.
Система воспроизводит речевые сообщения и дублирует звуковыми сигналами соответствующий сигнал светофора. Также «Триоль» воспроизводит название улицы, через которую можно переходить дорогу.
Вместе с тем с 22.00 до 08.00 мск звук на светофорах будет отключаться, чтобы не мешать сну жителей близлежащих домов.
Глава администрации Алексей Логвиненко уточнил, что «говорящие» светофоры появились на пересечение Садовой и Газетного, Красноармейской и Ворошиловского, Красноармейской и Будённовского и Стадионной и Фрунзе.
На установку системы власти потратили 1,2 миллиона рублей.
Напомним, в Ростове потратят почти один миллиард рублей на 20 электробусов.