В Ростове на четырех перекрестках установили систему «Триоль» со звуковым сопровождением работы светофоров. Это позволит людям с инвалидностью по зрению чуть лучше ориентироваться в городе и безопасно переходить дорогу.



Система воспроизводит речевые сообщения и дублирует звуковыми сигналами соответствующий сигнал светофора. Также «Триоль» воспроизводит название улицы, через которую можно переходить дорогу.