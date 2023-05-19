Власти города заявили, что оперативно отреагировали на жалобы ростовчан. Они поручили перевозчику ООО «ЛегионАвтоТранс» привести автобус в надлежащий вид. До этого момента он снят с маршрута. Вместо него пассажиров будет перевозить другой транспорт.