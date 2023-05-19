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Грязный и «вонючий» автобус №73 в Ростове сняли с маршрута после массовых жалоб

19 мая 2023, 15:12
Фото: ТГ канал Администрации Ростова-на-Дону
После жалоб ростовчан власти сняли с маршрута грязный и "вонючий" автобус №73
Жители Ростова в соцсетях пожаловались на грязный автобус №73, власти оперативно отреагировали на сообщения и сняли транспорт с маршрута.

Жители Ростова в соцсетях пожаловались на неудовлетворительное состояние автобуса №73. Они назвали его «грязным и вонючим». Транспорт действительно выглядел неопрятно и явно пострадал от последствий ливней в городе.

Власти города заявили, что оперативно отреагировали на жалобы ростовчан. Они поручили перевозчику ООО «ЛегионАвтоТранс» привести автобус в надлежащий вид. До этого момента он снят с маршрута. Вместо него пассажиров будет перевозить другой транспорт.

Фото: ТГ канал rostovrnd
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Кроме того, перевозчик заверил, что занимается обновлением подвижного состава на всех маршрутах.

Ранее чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове.

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#Алина Заярная#Транспорт#Новости#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт в Ростове#Соцсети#Администрация Ростова
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