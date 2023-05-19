Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Жители Ростова в соцсетях пожаловались на неудовлетворительное состояние автобуса №73. Они назвали его «грязным и вонючим». Транспорт действительно выглядел неопрятно и явно пострадал от последствий ливней в городе.
Власти города заявили, что оперативно отреагировали на жалобы ростовчан. Они поручили перевозчику ООО «ЛегионАвтоТранс» привести автобус в надлежащий вид. До этого момента он снят с маршрута. Вместо него пассажиров будет перевозить другой транспорт.
Кроме того, перевозчик заверил, что занимается обновлением подвижного состава на всех маршрутах.
Ранее чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове.