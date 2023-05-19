Исследование Ромир: Россияне стали чаще пить горячий кофе в магазинах у дома

Коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti) Константин Пичугин рассказал, что формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества. Рост среднего чека говорит о том, что ценители кофе голосуют за этот формат рублём. Также покупателей привлекают акции и комбопредложения, например, когда в комплекте с кофе идёт выпечка.