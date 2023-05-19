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Исследование Ромир: Россияне стали чаще пить горячий кофе в магазинах у дома

19 мая 2023, 15:53
Фото: piqsels.com
Холдинг «Ромир» представил итоги исследования рынка в сегменте «Горячий кофе» за прошлый год. Речь идёт о кофе, который покупают в ресторанах, кафе, фуд-траках, в том числе навынос.

Согласно полученным данным, 15 лидеров удерживают более половины данного рынка. Среди них АЗС «Роснефть» и «Лукойл», «Додо Пицца» и сеть Cofix, пишет eg.ru.

Примечательно, что в лидирующей тройке помимо традиционных игроков оказалась «Пятёрочка». Сеть супермаркетов заняла третью строчку рейтинга.

Федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятёрочка» Павел Владыченко заявил, что ретейлер следит за качеством производимой продукции и тщательно выбирает партнёров. Каждый день в магазинах сети покупают десятки тысяч чашек кофе. При этом средняя оценка готового кофе составляет 4,93 балла из 5.

«Пятёрочка» с 2021 года сотрудничает с кофеобжарочным заводом Poetti, который предоставляет специальный бленд из сортов 100% арабики.

Коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti) Константин Пичугин рассказал, что формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества. Рост среднего чека говорит о том, что ценители кофе голосуют за этот формат рублём. Также покупателей привлекают акции и комбопредложения, например, когда в комплекте с кофе идёт выпечка.

Coffee-goes-to-retail, по словам Пичугина, — ещё один уникальный драйвер всей кофейной категории. Он помогает стимулировать продажи в точках розничной торговли, поэтому представляет интерес для производителей.

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