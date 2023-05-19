Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Днем в четверг, 18 мая, из земли начали вырываться потоки воды из-за коммунальной аварии. Они были похожи на фонтан, который подтопил прилегающую территорию.
«С приходом жары коммунальные службы в Таганроге решили открыть новый фонтан и порадовать местных жителей», — пошутил автор.
Пользователи в комментариях напомнили, что подобное происходит не только в Таганроге, но и Ростове.
«В донской столице тоже каждый день где-нибудь открывают. У нас мест побольше», — заявили горожане.
Ранее в Ростове по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализации.