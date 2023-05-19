rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Изображение материала

Коммунальный «фонтан» затопил улицу в Таганроге днем 18 мая

19 мая 2023, 05:08
Фото: 1mi
В Таганроге прорвало трубу и потоки воды затопили одну из улиц, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Днем в четверг, 18 мая, из земли начали вырываться потоки воды из-за коммунальной аварии. Они были похожи на фонтан, который подтопил прилегающую территорию.

«С приходом жары коммунальные службы в Таганроге решили открыть новый фонтан и порадовать местных жителей», — пошутил автор.

Улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 мая
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях напомнили, что подобное происходит не только в Таганроге, но и Ростове.

«В донской столице тоже каждый день где-нибудь открывают. У нас мест побольше», — заявили горожане.

Ранее в Ростове по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализации.

Читайте также:
Улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 маяСильный ливень затопил Ростов, в день, когда уволился замглавы администрации по ЖКХРынок с магазинами затопило на Военведе в Ростове днем 28 апреля
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествие#Подтопило улицу#Коммунальнгая авария#Потоки воды
Подпишитесь
«Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину
Сегодня, 05:32
Дождливая погода с температурой до 26 градусов ожидает ростовчан на выходных с 20 мая
Сегодня, 04:54
Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове никогда не построят подземное метро
17 мая 14:01
Вассерман не исключил, что Украина планирует ударить ракетами по Ростову
Сегодня, 02:56
Ростовчане пожаловались на опасную для жизни яму возле салона красоты в Нахичевани
Вчера, 18:49
Эколог пояснил, почему массовое внесение химии не улучшит плодородие донских земель
Вчера, 12:08