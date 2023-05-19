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Мощнейшая магнитная буря накроет Ростовскую область с 23 по 26 мая

19 мая 2023, 13:47
Фото: Exey Panteleev/CC BY 2.0/flickr.com
Мощнейшая магнитная буря накроет Ростовскую область с 23 по 26 мая
В Ростовской области с 23 по 26 мая ожидается сильная магнитная буря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сильная магнитная буря ожидается в Ростовской области с 23 по 26 мая. В эти дни астрономы прогнозируют вспышки высокого класса на Солнце.

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Геомагнитная активность достигнет уровня G4, он оценивается как «очень сильный». 24 мая буря получит наивысший уровень G5. Эксперты называют его «экстремальным».

Напомним, в апреле из-за мощных магнитных бурь жители Ростовской области смогли увидеть северное сияние. Ранее явление наблюдали в регионе лишь в 1957 году. Астроном Сергей Жмайлов полагает, что в будущем северное сияние будет чаще посещать Ростовскую область.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Магнитные бури в Ростовской области
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