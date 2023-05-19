Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Сильная магнитная буря ожидается в Ростовской области с 23 по 26 мая. В эти дни астрономы прогнозируют вспышки высокого класса на Солнце.
Геомагнитная активность достигнет уровня G4, он оценивается как «очень сильный». 24 мая буря получит наивысший уровень G5. Эксперты называют его «экстремальным».
Напомним, в апреле из-за мощных магнитных бурь жители Ростовской области смогли увидеть северное сияние. Ранее явление наблюдали в регионе лишь в 1957 году. Астроном Сергей Жмайлов полагает, что в будущем северное сияние будет чаще посещать Ростовскую область.