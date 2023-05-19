Напомним, в апреле из-за мощных магнитных бурь жители Ростовской области смогли увидеть северное сияние. Ранее явление наблюдали в регионе лишь в 1957 году. Астроном Сергей Жмайлов полагает, что в будущем северное сияние будет чаще посещать Ростовскую область.