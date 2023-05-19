В документации к закупке уточняется, что речь идет о дорогах на 28 улицах. Среди них Ейская, Демократическая, Лесная, Манежная, Калинина, Череповецкая, Счастливая, Лобачевского, Звонкая и другие. Всего ремонтные работы предстоит провести на 52 квадратных километрах территории. Там очистят сами дороги, проведут кирковку их основания, а затем засыпят щебнем.