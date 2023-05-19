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На ремонт грунтовых дорог на Западном в Ростове потратят 17 миллионов рублей

19 мая 2023, 11:44
Фото: rostov-gorod.ru
На ремонт грунтовых дорог на Западном в Ростове потратят 17 миллионов рублей
Администрация Советского района Ростова ищет подрядчика, который займется ремонтом грунтовых дорог, сообщается на сайте госзакупок.

Управление ЖКХ администрации Советского района Ростова ищет подрядчика, который проведет ремонт грунтовых дорог. На это власти готовы потратить 17 миллионов рублей.

В документации к закупке уточняется, что речь идет о дорогах на 28 улицах. Среди них Ейская, Демократическая, Лесная, Манежная, Калинина, Череповецкая, Счастливая, Лобачевского, Звонкая и другие. Всего ремонтные работы предстоит провести на 52 квадратных километрах территории. Там очистят сами дороги, проведут кирковку их основания, а затем засыпят щебнем.

Власти планируют, что восстановительные работы начнутся сразу после подписания контракта. Выполнить их нужно в течение 120 календарных дней.

Отдельно оговаривается, что ремонт не должен нанести ущерб окружающей среде, также он должен быть безопасен для жизни и здоровью граждан.

Подрядчик станет известен 5 июня.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области вложат 51 миллион рублей в ремонт дороги до КПП с ЛНР.

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#Алина Заярная#Ремонт дорог в Ростове#Госзакупки в Ростове#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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