Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Управление ЖКХ администрации Советского района Ростова ищет подрядчика, который проведет ремонт грунтовых дорог. На это власти готовы потратить 17 миллионов рублей.
В документации к закупке уточняется, что речь идет о дорогах на 28 улицах. Среди них Ейская, Демократическая, Лесная, Манежная, Калинина, Череповецкая, Счастливая, Лобачевского, Звонкая и другие. Всего ремонтные работы предстоит провести на 52 квадратных километрах территории. Там очистят сами дороги, проведут кирковку их основания, а затем засыпят щебнем.
Власти планируют, что восстановительные работы начнутся сразу после подписания контракта. Выполнить их нужно в течение 120 календарных дней.
Отдельно оговаривается, что ремонт не должен нанести ущерб окружающей среде, также он должен быть безопасен для жизни и здоровью граждан.
Подрядчик станет известен 5 июня.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области вложат 51 миллион рублей в ремонт дороги до КПП с ЛНР.