Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Ростове на проспекте Сиверса планируется открыть новый парк. Он будет называться «Сохум» — от слов «сохранить» и «умножить». Власти Ленинского района города уточнили, что парк создают на внебюджетные средства. Однако кто именно является инвестором проекта, уточнять не стали.
Возводить «Сохум» начали еще весной. Однако работы затруднялись мощными ливнями, очисткой территории и обнаружением грунтовых вод.
В скором времени рабочие завезут грунт и начнут высаживать растения. Какие именно деревья и цветы хотят посадить в парке, неизвестно. Однако, по информации Donnews, некоторые могут быть необычными для города.
Помимо растений, в «Сохум» расположат веревочный парк, лавочки и мурал.
Открыть парк хотят ко Дню города в сентябре.
Ранее в Ростове на Пушкинской улице появилась скульптура сказочной белки.