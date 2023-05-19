В Ростове на проспекте Сиверса планируется открыть новый парк. Он будет называться «Сохум» — от слов «сохранить» и «умножить». Власти Ленинского района города уточнили, что парк создают на внебюджетные средства. Однако кто именно является инвестором проекта, уточнять не стали.